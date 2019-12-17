طائرات النظام و”الضامن” الروسي تتناوب على استهداف ريف معرة النعمان الشرقي بعشرات الضربات الجوية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدني جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على محيط قرية بابيلا بريف إدلب الجنوبي، فيما بدأت طائرات النظام و”الضامن” الروسي جولة جديدة من القصف الجوي المكثف على محافظة إدلب، إذ ألقى الطيران المروحي أكثر من 18 برميل متفجر على مناطق في الحراكي وبابولين وحاس وجرجناز والغدقة ومحيط تلمنس وبابيلا ومعرشمشة ومعرشورين بريف معرة النعمان الشرقي، كما استهدفت طائرات النظام الحربية أماكن في أبو حبة واتستراد معرة النعمان، بينما شنت طائرات روسية 11 غارة على مناطق في صهيان وبابولين وجرجناز والقراطي والتح، في حين تدور اشتباكات عنيفة بين المجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محور كبية بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى 17 ديسمبر/كانون الأول، يرتفع إلى 844 شخصا، وهم 230 مدنيا بينهم 68 طفلا و46 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 103 بينهم 35 طفلا و19 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و15 بينهم 3 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و33 بينهم 5 أطفال و6 مواطنات استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 65 شخصًا بينهم 16 مواطنة و17 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 291 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 192 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 323 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت، وحتى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى 4945 شخص، وهم: 1275 مدنيا، بينهم 328 طفل و232 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 329 بينهم 79 طفلا و62 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و103 بينهم 22 مواطنة و21 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و570 بينهم 159 طفلا و96 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 179 شخصا، بينهم 36 مواطنة و38 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 1956 مقاتل على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1279 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1714 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى الـ 17 من ديسمبر/كانون الأول، استشهاد ومصرع ومقتل 5471 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1558 مدنيا بينهم 409 طفلا و296 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2042 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1311 مقاتلاً من “الجهاديين”، و1871 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 5705 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان وثقهم المرصد السوري، وهم: 1641 بينهم 438 طفلًا و310 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2109 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1415 مقاتلاً من الجهاديين، و1955 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.