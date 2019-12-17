دورية روسية – تركية مشتركة تتجول للمرة الأولى في قرى واقعة بريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير دورية مشتركة جديدة بين القوات التركية والروسية صباح اليوم الثلاثاء الـ 17 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث جابت الدورية الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) انطلاقاً من قرية آشمة ووصولاً إلى منطقة زور مغار آخر منطقة غرب عين العرب، والتي تقع قبالة بلدة جرابلس شمال شرق حلب، وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة، حيث جابت الدورية قرى واقعة بريف الدرباسية الغربي، وسط تحليق لمروحيات روسية في سماء المنطقة، فيما تعد هذه الدورية الـ 14من نوعها منذ بدء تسيير الدوريات المشتركة مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت