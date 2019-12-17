“الجندرما” التركية تقتل 3 سوريين بينهم مواطنة أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية غرب مدينة إدلب

17 ديسمبر,2019
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Turkish soldiers watch over the Syrian town of Kobani as they take position near Mursitpinar border crossing on the Turkish-Syrian border in the Turkish town of Suruc in southeastern Sanliurfa province October 4, 2014. REUTERS/Murad Sezer (TURKEY - Tags: MILITARY POLITICS SOCIETY IMMIGRATION CIVIL UNREST CONFLICT) - RTR48W6V

تواصل قوات حرس الحدود التركي قتلها للسوريين الباحثين عن ملاذ آمن يقيهم من عمليات النظام وروسيا العسكرية وتداعياتها، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 3 مدنيين بينهم مواطنة جراء استهدافهم بالرصاص بشكل مباشر من قبل حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية وسلوكهم أحد طرقات التهريب من جهة قرية سلهب في ريف جسر الشغور الشمالي، وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفع تعداد المدنيين السوريين الذين استشهدوا برصاص قوات الجندرما منذ انطلاق الثورة السورية إلى 441 مدني، من بينهم 77 طفلا دون الثامنة عشر، و43 مواطنة فوق سن الـ18.

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