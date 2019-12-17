استشهاد طفل متأثراً بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محافظة درعا

وثٖق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل متأثراً بجراحه التي أُصيب بها جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة نصيب عند الحدود السورية – الأردنية بريف درعا الشرقي قبل أيام، ليرتفع إلى 4 تعداد الأطفال الذين استشهدوا في الانفجار ذاته وبذلك يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019 وحتى اليوم، إلى 238 بينهم 65 مواطنة و68 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.