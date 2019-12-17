رتل عسكري لـ”القوات التركية” يدخل الأراضي السورية ويصل إلى نقطة المراقبة بريف حماة الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان رتل عسكري لـ “القوات التركية” دخل الأراضي السورية صباح اليوم من الحدود مع لواء إسكندرون، وتوجه الرتل الذي يضم مدرعات وآليات تحمل معدات عسكرية لوجستية، نحو نقطة المراقبة الواقعة في شير مغار بريف حماة الغربي. ونشر “المرصد السوري” في 11 ديسمبر / كانون الأول، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين بريف إدلب. ويتألف الرتل من نحو 25 آلية وعربة مصفحة، اتجهت نحو نقطة المراقبة بالصرمان جنوب شرق إدلب، ومن ثم اتجه غرباً إلى بقية النقاط المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الرتل التركي يحمل معدات لوجستية وعسكرية.