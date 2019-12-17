رتل عسكري لـ”القوات التركية” يدخل الأراضي السورية ويصل إلى نقطة المراقبة بريف حماة الغربي

17 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان رتل عسكري لـ “القوات التركية” دخل الأراضي السورية صباح اليوم من الحدود مع لواء إسكندرون، وتوجه الرتل الذي يضم مدرعات وآليات تحمل معدات عسكرية لوجستية، نحو نقطة المراقبة الواقعة في شير مغار بريف حماة الغربي. ونشر “المرصد السوري” في 11 ديسمبر / كانون الأول، دخول رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين بريف إدلب. ويتألف الرتل من نحو 25 آلية وعربة مصفحة، اتجهت نحو نقطة المراقبة بالصرمان جنوب شرق إدلب، ومن ثم اتجه غرباً إلى بقية النقاط المنتشرة في منطقة “خفض التصعيد”. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، فإن الرتل التركي يحمل معدات لوجستية وعسكرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 ديسمبر,2019

القوات التركية تقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي والأخيرة تستهدف دبابة تركية في المنطقة

18 ديسمبر,2019

4 أشخاص استشهدوا وقضوا بانفجار مفخخة شمال الحسكة وقتلى وجرحى بانفجار ضرب معبر تل أبيض الحدودي مع تركيا

18 ديسمبر,2019

مفخخة جديدة تضرب مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق سوريا وتخلف خسائر بشرية

18 ديسمبر,2019

في إطار تصاعد القصف الجوي على إدلب.. نحو 40 برميل متفجر وغارة تستهدف معرة النعمان وريفها منذ الصباح