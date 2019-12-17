مدير المرصد السوري:: تعزيزات النظام العسكرية وتصعيد ضرباتها الجوية رفقة الروس أجبرت أكثر من 8 آلاف مدني للنزوح من معرة النعمان وريفها خلال الـ 24 ساعة الفائتة، لذلك نعيد ونسأل أين “الضامن” التركي من ذلك؟؟، فاليوم هناك 43 ضربة جوية منذ الصباح تركزت في ريف معرة النعمان، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين، لم يتبق مكان آمن أمام أهالي ريف إدلب الجنوبي والشرقي والتي تتعرض للقصف باستمرار، الوجهة المعتادة لهم شمال إدلب وبالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون، كما أن هناك بعض العائلات تنزح إلى مناطق “الاحتلال التركي”، الكارثة أمامهم في المخيمات التي تغرق بفعل الأحوال الجوية والأمطار، دون تحرك من المجتمع الدولي لإيقاف موجات النزوح، روسيا تقول إنها تستهدف “المجموعات الارهابية”، والفصائل تصدر بيانات تعلن انها تتصدى للجيش الروسي و”النصيري”، أي أن المواطن السوري وقع بين فكي كماشة سواء المهجر في إدلب أو المهجرين والنازحين في مخيمات النزوح. الضربات الجوية استؤنفت على إدلب، كما شاهدنا أمس استشهاد 5 مدنيين أي أن هناك استهداف وقتل مستمر من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، وتركيا لم تتخلى عن المقاتلين، هي تدفع الجهاديين لقتال روسيا، وإيقاعهم بالفخ، بالتزامن مع عدم مشاركة من الفصائل المصنفين إسلامياً بـ المعتدلين والتي تحضرهم تركيا بالمستقبل للسيطرة على المنطقة، في الوقت ذاته لدينا معلومات مؤكدة عن أوامر صادرة “غرفة عمليات إدلب” التي يقودها ضباط روس لإفراغ القرى الواقعة في محيط جرجناز، أي أن هناك عملية عسكرية تلوح بالأفق.

تعزيزات النظام العسكرية وتصعيد ضرباتها الجوية رفقة الروس أجبرت أكثر من 8 آلاف مدني للنزوح من معرة النعمان وريفها خلال الـ 24 ساعة الفائتة مدير المرصد السوري:: تعزيزات النظام العسكرية وتصعيد ضرباتها الجوية رفقة الروس أجبرت أكثر من 8 آلاف مدني للنزوح من معرة النعمان وريفها خلال الـ 24 ساعة الفائتة، لذلك نعيد ونسأل أين "الضامن" التركي من ذلك؟؟، فاليوم هناك 43 ضربة جوية منذ الصباح تركزت في ريف معرة النعمان، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين، لم يتبق مكان آمن أمام أهالي ريف إدلب الجنوبي والشرقي والتي تتعرض للقصف باستمرار، الوجهة المعتادة لهم شمال إدلب وبالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون، كما أن هناك بعض العائلات تنزح إلى مناطق "الاحتلال التركي"، الكارثة أمامهم في المخيمات التي تغرق بفعل الأحوال الجوية والأمطار، دون تحرك من المجتمع الدولي لإيقاف موجات النزوح، روسيا تقول إنها تستهدف "المجموعات الارهابية"، والفصائل تصدر بيانات تعلن انها تتصدى للجيش الروسي و"النصيري"، أي أن المواطن السوري وقع بين فكي كماشة سواء المهجر في إدلب أو المهجرين والنازحين في مخيمات النزوح. الضربات الجوية استؤنفت على إدلب، كما شاهدنا أمس استشهاد 5 مدنيين أي أن هناك استهداف وقتل مستمر من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، وتركيا لم تتخلى عن المقاتلين، هي تدفع الجهاديين لقتال روسيا، وإيقاعهم بالفخ، بالتزامن مع عدم مشاركة من الفصائل المصنفين إسلامياً بـ المعتدلين والتي تحضرهم تركيا بالمستقبل للسيطرة على المنطقة، في الوقت ذاته لدينا معلومات مؤكدة عن أوامر صادرة "غرفة عمليات إدلب" التي يقودها ضباط روس لإفراغ القرى الواقعة في محيط جرجناز، أي أن هناك عملية عسكرية تلوح بالأفق. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 17, 2019