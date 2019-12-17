“المرصد السوري” يطالب الحكومة العراقية بالكشف عن مصير ٣ سوريين اعتقلوا واتهموا بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مصادر موثوقة، أن السلطات العراقية اعتقلت ٣ مواطنين سوريين من مواليد مدينة عين العرب (كوباني)، حيث لجؤوا إلى إقليم كردستان العراق بفعل الأوضاع في سوريا. وقالت مصادر موثوقة، إن “الثلاثة، وهم: إدريس محمد قول أغاسي وشاهين محمد قول أغاسي ومحمد حسين قول أغاسي، انقطعت عنهم الأخبار في ٩ أغسطس/آب ٢٠١٧، خلال عودتهم من الموصل مكان عملهم إلى منزلهم الكائن في ناحية طقطق في محافظة أربيل. وبعد ٤٥ يوما، حيث تلقى ذويهم اتصال من (شاهين) يخبرهم باعتقالهم من قبل الجيش العراقي على حاجز في مدينة الموصل ونقلهم إلى سجن مطار مثنى”. وبحسب المصادر، فقد أكد “شاهين” أن “الثلاثة تعرضوا للتعذيب بكافة الطرق والوسائل، وتم توجه التهم إليهم بأنهم من أعضاء تنظيم (الدولة الإسلامية)، وإجبارهم على البصم على ورقة لم يعرفوا محتواها ومضمونها، نظرا إلى أنهم أميين لايعرفون القراءة والكتابة، وكان السلاح موجهًا على رؤوسهم إن لم يبصموا على الورقة سوف يقتلوهم”.

وتابعت المصادر، لـ”المرصد السوري”: “وبعدها بشهرين، تم توكيل محامٍ وقد زارهم، وبعد زيارة المحامي لهم بشهرين وبتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧ تم تقديمهم إلى المحاكمة، وتم حكم عليهم بالسجن المؤبد. وقال المحامي حرفيا بأن (المتهمين تم بيعهم)”.

وبحسب معلومات “المرصد السوري”، فإن الثلاثة كانوا يعملون على حفارات الأرتوازية وكانوا يعملون ليكسبوا لقمة عيشهم بعدما هاجم تنظيم “الدولة الإسلامية” مدينة عين العرب، حيث هربوا من المدينة إلى تركيا ومن بعدها دخلوا الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق عن طريق معبر إبراهيم خليل”.

وبناء على المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يطالب المرصد السوري الحكومة العراقية بكشف ملابسات اعتقال هؤلاء الأشخاص الثلاثة وكيفية توجيه تلك الاتهامات لهم، كما يطالب “المرصد السوري” حكومة إقليم كردستان العراق بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وفقا للقوانين الدولية، كونها فتحت أبوابها لاستقبال هؤلاء اللاجئين.