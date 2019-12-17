محاور بريف الرقة الشمالي تشهد تجدد الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الموالية لأنقرة

17 ديسمبر,2019
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات بين قوات النظام من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية السكرية الواقعة بين شركراك وكنطرة بريف الرقة الشمالي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، إذ تأكد إصابة 5 عناصر على الأقل من قوات النظام، وكان المرصد السوري رصد في الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري، هجوم جديد لـ”الفصائل الموالية لتركيا” على قرية صيدا بالقرب من عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة ترافقت مع قصف مدفعي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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