أجهزة النظام الأمنية تداهم الرحيبة في القلمون الشرقي وتعتقل 8 أشخاص بينهم مواطنتين

17 ديسمبر,2019
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري :: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن استخبارات النظام نفذت خلال الأيام الأخيرة الفائتة حملة دهم طالت عشرات المنازل في مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي في ريف دمشق، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن دوريات تابعة لـ استخبارات النظام شنت حملة دهم في الأحياء الشرقية لمدينة الرحيبة، واعتقلت 6 شبان ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف قوات “أحمد العبدو”، كما اعتقلت مخابرات النظام سيدتين من أبناء الرحيبة بتهم استلام مبالغ مالية من جهات خارجية، والجدير بالذكر أن السيدتين متزوجتين من شبان هُجّروا إلى الشمال السوري.

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