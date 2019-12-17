الكتابات المناهضة للنظام والمطالبة بخروج القوات الإيرانية تمتد إلى سفوح جبل الشيخ

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كتابات خطها مجهولون على بعض الجدران والمحال التجارية في بلدة كفر حور عند سفوح جبل الحرمون “الشيخ” بريف العاصمة دمشق الغربي، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن العبارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا وجاء فيها ” سوريا حرة حرة وإيران تطلع برا – بدنا المعتقلين – يسقط الأسد”. ونشر “المرصد السوري” في 16 ديسمبر / كانون الأول تجمع العشرات من أهالي كناكر بريف دمشق الغربي أمام مقر “المجلس البلدي” في البلدة مطالبين بأبنائهم المعتقلين في سجون النظام، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” شارك في التجمع عدد من أمهات وأبناء المعتقلين في سجون النظام ورفعوا صورهم ولافتات كُتب عليها ” بدنا أولادنا المعتقلين – ملؤوا كل الزنازين أشواق وحنين أعدهم يارب سالمين غانمين – نطالب بإطلاق سراح أبنائنا المعتقلين في سجون النظام”، وفي سياق متصل رصد ” المرصد السوري” انتشار عشرات المسلحين في محيط التظاهرة ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وأجروا تسويات، وأقدموا على قطع الطريق الرئيسي في البلدة ببعض الإطارات لحماية المتظاهرين. وكان “المرصد السوري” قد نشر في 13 من ديسمبر / كانون الأول، أن مسلحين مجهولين هاجموا حواجز تابعة لقوات النظام في محيط بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، أقدم مجهولون على خط عبارات جديدة على بعض الجدران في بلدة كناكر وهي “يالثارات المعتقلين – تسقط لجنة المصالحة – لا الرحلة ابتدت ولا المشوار انتهى – بدنا المعتقلين”، وعقب ذلك تعرضت حواجز النظام العسكرية المتمركزة عند مدخل بلدة كناكر الرئيسي، وحاجزي المدخل الشرقي، وحاجز المدخل الغربي لهجوم مسلح من قبل مجهولين استمر لنحو 60 دقيقة متواصلة، وسط دوي انفجارات هزت المنطقة، جراء قيام المسلحين باستهداف الحاجز الشرقي بقذائف الـ “آر بي جي”، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.