14 قضوا أمس بينهم 3 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و11 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 8 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الاثنين إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 5 مواطنين، هم طفلة وطفل أشقاء جراء قصف جوي روسي على أطراف بنش، ومواطنتان اثنتان وطفلة من ذات العائلة، جراء القصف الجوي الروسي على بلدة معرشمارين بريف معرة النعمان الشرقي.

كما استشهد مدني جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

كذلك استشهد شاب من أبناء قرية التمانعة بريف حماة الشمالي الغربي، تحت وطأة التعذيب في أقبية “النظام السوري” الأمنية، بعد اعتقاله منذ عام 2012.

بينما عُثر على جثة سيدة مجهولة الهوية تحمل آثار طلق ناري بالرأس، ملقاة على طريق الشيخ بحر غرب مدينة إدلب.

وعُثر على جثة شاب مجهولة الهوية بالقرب من مدخل بلدة عتمان الشمالي، في ريف محافظة درعا.

فيما قتل عنصر في قوات سوريا الديمقراطية جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يرجح أنهم خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية الحوايج بريف دير الزور

أيضاً علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” أقدمت على اختطاف مواطن في قرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، بعد ايقاف سيارته وهو برفقة عائلته، حيث جرى اقتياده إلى بادية القرية وإعدامه رمياً بالرصاص، الجدير بالذكر أن المواطن يعمل ضمن مجلس قرية درنج المدني في ريف دير الزور الشرقي

في حين قتل 3 عناصر في قوات النظام جراء استهداف مواقعهم من قبل الفصائل في محور الكركات شمال غرب حماة وتلة رشو بجبل الأكراد