مدير المرصد السوري:: 14 شهيداً مدنياً قضوا منذ صباح اليوم جراء القصف الجوي والبري من قبل الروس والنظام السوري، ونحو 50 ألف نزوحوا منذ مطلع الشهر الجاري نحو المجهول باتجاه الحدود مع لواء اسكندرون

17 ديسمبر,2019
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مدير المرصد السوري:: 14 شهيداً مدنياً قضوا منذ صباح اليوم جراء القصف الجوي والبري من قبل الروس والنظام السوري، ونحو 50 ألف نزوحوا منذ مطلع الشهر الجاري نحو المجهول باتجاه الحدود مع لواء اسكندرون حيث المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تزيد من الكارثة الإنسانية هناك، وتصعيد القصف الجوي يتركز بمجمله على ريف معرة النعمان الشرقي، إذ يتواجد اتستراد دمشق – حلب الدولي الذي كان أردوغان قد وعد بوتين بتسليمه إياه منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وما يجري من مجازر بحق المدنيين في إدلب يقابله صمت تركي معتاد، وإلى الآن لم تبدأ قوات النظام هجماتها البرية لكن العملية العسكرية تلوح بالأفق فغرفة عمليات إدلب التي يقودها ضباط روس أعطوا أوامر للسكان بإخلاء القرى الواقعة بريف المعرة، والمعركة لن تكون سهلة على النظام والروس لأن الفصائل والجهاديين يبدون مقاومة شرسة ضدهم.

 

مدير المرصد السوري:: 14 شهيداً مدنياً قضوا منذ صباح اليوم جراء القصف الجوي والبري من قبل الروس والنظام السوري

مدير المرصد السوري:: 14 شهيداً مدنياً قضوا منذ صباح اليوم جراء القصف الجوي والبري من قبل الروس والنظام السوري، ونحو 50 ألف نزوحوا منذ مطلع الشهر الجاري نحو المجهول باتجاه الحدود مع لواء اسكندرون حيث المخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تزيد من الكارثة الإنسانية هناك، وتصعيد القصف الجوي يتركز بمجمله على ريف معرة النعمان الشرقي، إذ يتواجد اتستراد دمشق – حلب الدولي الذي كان أردوغان قد وعد بوتين بتسليمه إياه منذ شهر سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وما يجري من مجازر بحق المدنيين في إدلب يقابله صمت تركي معتاد، وإلى الآن لم تبدأ قوات النظام هجماتها البرية لكن العملية العسكرية تلوح بالأفق فغرفة عمليات إدلب التي يقودها ضباط روس أعطوا أوامر للسكان بإخلاء القرى الواقعة بريف المعرة، والمعركة لن تكون سهلة على النظام والروس لأن الفصائل والجهاديين يبدون مقاومة شرسة ضدهم.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, December 17, 2019

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