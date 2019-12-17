الطائرات الحربية والمروحية تواصل قصف ريف إدلب.. و90 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

قصفت الطائرات الحربية التابعة للنظام بلدة كفروما في ريف إدلب الجنوبي، فيما ألقت طائرات مروحية براميل متفجرة على قرية الهلبة بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها مقاتلات النظام الحربية على كل من مدينة معرة النعمان وجرجناز ومعصران ومعرشورين ومعرشمشة والهلبة ومعرشمارين وأبو حبة وأوتوستراد معرة النعمان وأطراف بابيلا وتلمنس والغدفة والكنايس بريف إدلب، إلى 28. وارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على الحراكي وبابولين وحاس وجرجناز والغدقة ومحيط تلمنس وبابيلا ومعرشمشة ومعرشورين بريف معرة النعمان الشرقي في ريف إدلب، ومحور كبانة بريف اللاذقية إلى 40، في حين ارتفع عدد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية على صهيان وبابولين وجرجناز والقراطي والتح والدير شرقي معرشورين وتل مرديخ ومعرة النعمان بريف إدلب إلى 22.

وقصفت قوات النظام البرية قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي، حيث تركز القصف البري في ريف معرة النعمان، كما قصفت قوات النظام محاور ريف اللاذقية، وبلدة بداما بريف جسر الشغور، ما تسبب باستشهاد 6 من عائلة واحدة (مواطنة و3 من أطفالها بالإضافة لمواطنتين آخريتين) جراء مجزرة نفذتها قوات النظام بقصفها البري على قرية بداما بريف جسر الشغور، كما وثق “المرصد السوري”، استشهاد 6 من عائلة واحدة بينهم طفلة ومواطنتين جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، و4 مواطنين بقصف طائرات النظام الحربية على قرية معصران جنوب إدلب، ومواطنة جراء استهداف طائرات النظام الحربية لبلدة تلمنس بريف المعرة، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على بلدة تلمنس، ومواطن جراء استهداف طيران النظام الحربي لأطراف قرية بابيلا، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية معرشمشة بريف معرة النعمان، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشحا للارتفاع لوجود أكثر من 18 جريحا بعضهم في حالات خطرة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 20 منذ صباح اليوم.