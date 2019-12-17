المدفعية التركية تستهدف بلدات ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد “المرصد السوري”، اليوم، قصفا بالمدفعية الثقيلة تنفذه القوات التركية على مناطق انتشار “القوات الكردية” في قرية مرعناز ومحيطها بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، قصفا عنيفا بالأسلحة الثقيلة نفذته القوات التركية المتمركزة شمال حلب، على مناطق انتشار “القوات الكردية” في قرى شوارغة والمالكية ومرعناز في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، رصد “المرصد السوري” اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا و”القوات الكردية” إثر صد محاولة تسلل تنفذها الأخيرة على جبهة “الدغلباش” غرب مدينة الباب شمال شرق محافظة حلب.