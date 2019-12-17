في إطار الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ “تحرير الشام” والفصائل.. مسلحون مجهولون يحاولون اختطاف “صائغ” في إدلب

17 ديسمبر,2019
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محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مجهولين حاولوا اختطاف رجلا يعمل “صائغ” في مدينة إدلب.
ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، جرت اشتباكات وإطلاق نار بين “الصائغ” و4 أشخاص، في شارع الثلاثين بالمدينة، في حين اضطرت العصابة للهرب بعد إصابة أحد أفرادها.
وعلم “المرصد السوري”، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، أن أهالي إدلب عثروا على جثة سيدة مجهولة الهوية تحمل آثار طلق ناري بالرأس، ملقاة على طريق الشيخ بحر غرب مدينة إدلب.

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