طائرات “الضامن” الروسي تواصل قصفها ريف إدلب..وأكثر من 110 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

قصفت الطائرات الحربية الروسية بلدة معرشمارين و الدير الشرقي وبابولين والهلبة بريف إدلب الجنوبي والشرقي، كما ألقت الطائرات المروحية براميل متفجرة على قرية الرفة في ريف إدلب الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك يرتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على الحراكي وبابولين وحاس وجرجناز والغدقة ومحيط تلمنس وبابيلا ومعرشمشة والهلبة والمعيصرونة والتح ومعرشورين بريف معرة النعمان الشرقي في ريف إدلب، ومحور كبانة بريف اللاذقية إلى 52، في حين ارتفع عدد الغارات التي شنتها الطائرات الروسية على صهيان وبابولين وجرجناز والقراطي والتح والدير شرقي معرشورين وتل مرديخ ومعرة النعمان ومحاور أبو الضهور الغربية وجنوب منطقة الأربعين بريف إدلب إلى 28. فيما رصد “المرصد السوري”، 32 عدد الغارات التي نفذتها مقاتلات النظام الحربية على كل من مدينة معرة النعمان وجرجناز ومعصران ومعرشورين ومعرشمشة والهلبة ومعرشمارين وأبو حبة وأوتوستراد معرة النعمان وأطراف بابيلا وتلمنس والغدفة والكنايس وجسر الشغور وكفروما بريف إدلب.

على صعيد متصل وثّق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري من قبل طائرات النظام وقواته البرية على محافظة إدلب، حيث ارتفع تعداد المدنيين الذين استشهدوا منذ الصباح إلى 23، كما ارتكبت طائرات النظام الحربية مجزرتين في كل من تلمنس ومعصران بريف إدلب الجنوبي الشرقي. بالإضافة إلى مجزرة في بلدة بداما بريف إدلب الغربي جراء الضربات البرية من مراصد ريف اللاذقية.