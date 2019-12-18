تنظيم “الدولة الإسلامية” يهاجم قوات النظام والمليشيات الموالية لها في بادية دير الزور ويحرز تقدمات واسعة في المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم عنيف نفذه تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال يوم أمس الثلاثاء على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها في بادية الشولا جنوب مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وعلم المرصد السوري أن التنظيم تمكن عبر هجومه العنيف من السيطرة على مناطق واسعة هناك، فيما قتل 3 على الأقل من المسلحين الموالين لقوات النظام خلال الاشتباكات ومعلومات عن مزيد من القتلى في صفوف الطرفين، وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر شهر آذار الفائت، حيث وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 279 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.