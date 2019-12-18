مدير المرصد السوري:: هناك متاجرة مستمرة بمعاناة ومأساة الشعب السوري سواء من روسيا التي تمارس الضغط لفرض هيمنتها الشاملة على سوريا، وهي تضغط على دول أوربية لتكون المساعدات الإنسانية حصراً عبر دمشق، والروس يريدون القول أن القضية ليست نظام مجرم وقمعي بل قضية دولة ومكافحة إرهاب، في الوقت الذي يجب أن تكون المعابر مع العراق وتركيا بوابة لدخول المساعدات الإنسانية بإشراف من الأمم المتحدة والمنظمات الأوربية، لأن هناك بعض المنظمات المحلية تقوم بسرقة المساعدات ولا نقول جميع المنظمات لكن هناك بعض منها لها ارتباطات مع جهات عسكرية، ولا نعلم كيف تستمر الأمم المتحدة بالحديث عن 400 ألف نازح في إدلب، هذا الرقم يعود إلى شهر أيار/مايو الفائت، اليوم نتحدث عن 760 ألف نزحوا منذ نهاية شهر نيسان المنصرم، وفي الشهر الجاري فقط نزح نحو 50 ألف من شرق إدلب وجنوب شرق إدلب إلى المجهول، وفي الانتقال إلى منطقة شمال شرق سوريا، هناك بعض المساعدات الإنسانية تصل إلى النازحين من رأس العين وتل أبيض مقدمة من منظمة البرزاني على سبيل المثال.

مدير المرصد السوري:: هناك متاجرة مستمرة بمعاناة ومأساة الشعب السوري سواء من روسيا التي تمارس الضغط لفرض هيمنتها الشاملة على سوريا مدير المرصد السوري:: هناك متاجرة مستمرة بمعاناة ومأساة الشعب السوري سواء من روسيا التي تمارس الضغط لفرض هيمنتها الشاملة على سوريا، وهي تضغط على دول أوربية لتكون المساعدات الإنسانية حصراً عبر دمشق، والروس يريدون القول أن القضية ليست نظام مجرم وقمعي بل قضية دولة ومكافحة إرهاب، في الوقت الذي يجب أن تكون المعابر مع العراق وتركيا بوابة لدخول المساعدات الإنسانية بإشراف من الأمم المتحدة والمنظمات الأوربية، لأن هناك بعض المنظمات المحلية تقوم بسرقة المساعدات ولا نقول جميع المنظمات لكن هناك بعض منها لها ارتباطات مع جهات عسكرية، ولا نعلم كيف تستمر الأمم المتحدة بالحديث عن 400 ألف نازح في إدلب، هذا الرقم يعود إلى شهر أيار/مايو الفائت، اليوم نتحدث عن 760 ألف نزحوا منذ نهاية شهر نيسان المنصرم، وفي الشهر الجاري فقط نزح نحو 50 ألف من شرق إدلب وجنوب شرق إدلب إلى المجهول، وفي الانتقال إلى منطقة شمال شرق سوريا، هناك بعض المساعدات الإنسانية تصل إلى النازحين من رأس العين وتل أبيض مقدمة من منظمة البرزاني على سبيل المثال. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, December 18, 2019