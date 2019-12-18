القوات التركية تقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي والأخيرة تستهدف دبابة تركية في المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً مكثفاً نفذته القوات التركية صباح اليوم الأربعاء على مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية بمحيط منطقة شركراك شمال مدينة الرقة، حيث تواصل القصف لنحو ساعتين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وجاء القصف بعد استهداف قسد لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى لتدميرها، ورصد المرصد السوري يوم أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوات النظام من جانب، والفصائل الموالية لتركيا من جانب آخر، على محور قرية السكرية الواقعة بين شركراك وكنطرة بريف الرقة الشمالي، تترافق مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، إذ تأكد إصابة 5 عناصر على الأقل من قوات النظام، وكان المرصد السوري رصد في الـ 14 من شهر ديسمبر الجاري، هجوم جديد لـ”الفصائل الموالية لتركيا” على قرية صيدا بالقرب من عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة ترافقت مع قصف مدفعي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.