نحو 20 شهيداً وجريحاً في انفجارين ضربا مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريفي الحسكة والرقة

تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها على خلفية الانفجارات التي ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سوريا خلال اليوم الأربعاء، حيث ارتفع إلى 4 بينهم طفلين اثنين ومواطنة تعداد الشهداء الذين قضوا جراء انفجار لغم عند بوابة تل أبيض الحدودية شمال مدينة الرقة، بينما ارتفع إلى 5 تعداد الذين استشهدوا وقضوا جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة المبروكة في ريف مدينة رأس العين شمال مدينة الحسكة، ولا يزال عدد الذين استشهدوا مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 10 جرحى بعضهم في حالات خطرة.