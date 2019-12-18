قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية تتبادلان القصف البري بعشرات القذائف على محاور شمال مدينة الرقة

18 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

تتواصل عمليات الاستهدافات المكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث تتم الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية منذ صباح اليوم، وتتركز على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري ظهر اليوم، أنه رصد قصفاً مكثفاً نفذته القوات التركية صباح اليوم الأربعاء على مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية بمحيط منطقة شركراك شمال مدينة الرقة، حيث تواصل القصف لنحو ساعتين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وجاء القصف بعد استهداف قسد لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى لتدميرها

عدسة المرصد السوري ترصد الدخان المتصاعد نتيجة القصف التركي المكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمحور شركراك في ريف الرقة الشمالي

عدسة المرصد السوري ترصد الدخان المتصاعد نتيجة القصف التركي المكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمحور شركراك في ريف الرقة الشمالي

عدسة المرصد السوري ترصد الدخان المتصاعد نتيجة القصف التركي المكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمحور شركراك في ريف الرقة الشمالي

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, December 18, 2019

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

19 ديسمبر,2019

مسلحون مجهولون يقتلون مواطن في مدينة إنخل..في ظل الفلتان الأمني بمحافظة درعا

19 ديسمبر,2019

العثور على جثة عنصر بالفرقة الرابعة مقتولا في منزله ضمن حي موالي في دمشق

19 ديسمبر,2019

ربطة خبز واحدة كل ماتقدمه المنظمات الإنسانية في “مخيم الوادي” شمال سلقين..وأكثر من 3000 نازح يعيشون اوضاعاً قاسية

19 ديسمبر,2019

طائرات “الضامن” الروسي تواصل قصف ريف إدلب..و5 شهداء مدنيين حصيلة التصعيد الجوي على منطقة “خفض التصعيد” 