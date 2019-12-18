قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية تتبادلان القصف البري بعشرات القذائف على محاور شمال مدينة الرقة

تتواصل عمليات الاستهدافات المكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث تتم الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية منذ صباح اليوم، وتتركز على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري ظهر اليوم، أنه رصد قصفاً مكثفاً نفذته القوات التركية صباح اليوم الأربعاء على مواقع انتشار قوات سوريا الديمقراطية بمحيط منطقة شركراك شمال مدينة الرقة، حيث تواصل القصف لنحو ساعتين، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وجاء القصف بعد استهداف قسد لدبابة تركية بصاروخ موجه ما أدى لتدميرها

عدسة المرصد السوري ترصد الدخان المتصاعد نتيجة القصف التركي المكثف على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بمحور شركراك في ريف الرقة الشمالي