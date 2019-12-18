28 شخص استشهدوا وقتلوا وقضوا يوم أمس في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

ارتفع إلى 26 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

18 ديسمبر,2019
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ففي محافظة إدلب استشهد 23 مدنياً، هم  7 من عائلة واحدة بينهم طفلة ومواطنتين جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، و6 من عائلة واحدة (مواطنة و3 من أطفالها بالإضافة لمواطنتين آخريتين) جراء مجزرة نفذتها قوات النظام بقصفها البري على قرية بداما بريف جسر الشغور، و6 مواطنين جراء قصف طائرات النظام الحربية على قرية معصران جنوب إدلب، ومواطن جراء استهداف طيران النظام الحربي لأطراف قرية بابيلا، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية معرشمشة بريف معرة النعمان، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على البلدة ،ومواطنة جراء استهداف طائرات النظام الحربية لبلدة تلمنس.

كما استشهد 3 مدنيين بينهم مواطنة جراء استهدافهم بالرصاص بشكل مباشر من قبل حرس الحدود التركي “الجندرما”، وذلك أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية وسلوكهم أحد طرقات التهريب من جهة قرية سلهب في ريف جسر الشغور الشمالي

في حين أفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، اليوم، بأن مجهولين أجبروا عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية على النزول من حافلة ركاب بالقرب من قرية الحوايج، أثناء عودته من دمشق، واقتادوه إلى مكان مجهول، فيما تم العثور على جثته تحمل آثار طلقات نارية، ملقاة في منطقة الرغيب بالقرب من بلدة ذيبان بريف دير الزور.

بينما علم “المرصد السوري” أن مسلحين مجهولين اغتالوا قيادي في “تحريرالشام” من الجنسية السعودية، اليوم في مدينة سرمدا الحدودية مع لواء اسكندرون شمال إدلب.

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