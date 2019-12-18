4 طائرات مروحية وحربية تقصف معرة النعمان وريفها.. ونحو 100 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

تناوبت 3 طائرات مروحية على إلقاء براميل متفجرة على قرى في ريف معرة النعمان وبلدة جرجناز، فيما قصفت الطائرات الحربية الروسية محيط بلدة جرجناز، بينما قصفت طائرات النظام الحربية كل من بلدة جرجناز وأطراف بابيلا ومحيط جسر الشغور بريف إدلب. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف الطائرات الحربية التابعة للنظام سيارات النازحين على الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي، بنيران رشاشاتها الثقيلة.

وبذلك، يرتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية منذ الصباح على أماكن في تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي والتح ومعرة النعمان وأطرافها إلى 39، كما ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية على تلمنس والغدقة وبابيلا وأطراف خان السبل وجرجناز معرة النعمان والغدقة ومحيط سراقب ومعرشورين وجسر الشغور وبرنان والخربة بريف إدلب إلى 32، فيما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات روسية على ريف إدلب منذ الصباح إلى أكثر من 25 غارة، استهدفت مناطق في الحراكي والدير شرقي وأطراف معرة النعمان والهلبة وبابولين ومرديخ، والغدفة وخان السبل وتلمنس وجرجناز.

على صعيد متصل، وثق “المرصد السوري” 4 شهداء جراء القصف الجوي المكثف على محافظة إدلب، وهم: رجل جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على قرية معرشمارين، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على معرة النعمان ورجل آخر في مدينة معرة النعمان جراء قصف طائرات النظام الحربية على المدينة، بالإضافة لمواطن جراء قصف جوي روسي على قرية دير الشرقي.