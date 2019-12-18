تزامنا مع أكثر من 100 ضربة جوية ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”..الفصائل تقصف ريف اللاذقية 

تواصل الطائرات الحربية والمروحية على قصف وإلقاء براميل متفجرة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، حيث ألقت الطائرات المروحية براميل متفجرة على مدينة معرة النعمان ما تسبب بوقوع عدة إصابات، ونفذت الطائرات الحربية الروسية غارات عدة استهدفت بلدة معرشمارين بريف إدلب. وقصفت طائرات النظام الحربية قرية السكرية ومحيط جسر الشغور ما تسبب بإصابة طفل، فيما قصفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات النظام في تلة البركان بجبل الأكراد، كما دمرت رشاش ثقيل لقوات النظام على محور عطيرة بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، في حين قصفت قوات النظام بلدتي بداما والناجية بريف إدلب الغربي،والطرقات المتصلة مع محاور ريف اللاذقية، وبلدة جرجناز ومعصران والغدفة بريف إدلب الشرقي. وكان “المرصد السوري” وثّق 4 مدنيين استشهدوا جراء القصف الجوي المكثف على محافظة إدلب، وهم: رجل جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على قرية معرشمارين، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على معرة النعمان ورجل آخر في مدينة معرة النعمان جراء قصف طائرات النظام الحربية على المدينة، بالإضافة لمواطن جراء قصف جوي روسي على قرية دير الشرقي. كما وثّق “المرصد السوري” مقتل 5 عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية، جراء استهداف الطائرات الحربية الروسية مقر لهم في قرية معرشمارين بريف إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية منذ الصباح على أماكن في تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي والتح وتل الشيح ومعرة النعمان وأطرافها إلى 42، كما ارتفع عدد الغارات التي شنتها طائرات النظام الحربية على تلمنس والغدقة وبابيلا وأطراف خان السبل وجرجناز معرة النعمان والغدقة ومحيط سراقب ومعرشورين وجسر الشغور والسكرية وبرنان والخربة بريف إدلب إلى 34، فيما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات روسية على ريف إدلب منذ الصباح إلى 28 غارة، استهدفت مناطق في الحراكي والدير شرقي وأطراف معرة النعمان والهلبة وبابولين ومرديخ، والغدفة وخان السبل وتلمنس وجرجناز بريف إدلب.