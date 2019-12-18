في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ “قسد”..مسلحون مجهولون يشتبكون مع حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور 

18 ديسمبر,2019
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::  رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مجهولين يعتقد أنهم خلايا لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وعناصر قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على حاجز الري ببلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأن مجهولين أجبروا عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية على النزول من حافلة ركاب بالقرب من قرية الحوايج، أثناء عودته من دمشق، واقتادوه إلى مكان مجهول، فيما تم العثور على جثته تحمل آثار طلقات نارية، ملقاة في منطقة الرغيب بالقرب من بلدة ذيبان بريف دير الزور. 

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