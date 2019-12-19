قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بطائرات “التحالف الدولي” تداهم منزلاً وتعتقل 3 أشخاص في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بطائرات “التحالف الدولي”، منزلاً في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث أعتقلت ثلاثة شبان من عائلة نازحة، وذلك في فجر اليوم. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضاً، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مجهولين يعتقد أنهم خلايا لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وعناصر قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على حاجز الري ببلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأن مجهولين أجبروا عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية على النزول من حافلة ركاب بالقرب من قرية الحوايج، أثناء عودته من دمشق، واقتادوه إلى مكان مجهول، فيما تم العثور على جثته تحمل آثار طلقات نارية، ملقاة في منطقة الرغيب بالقرب من بلدة ذيبان بريف دير الزور.