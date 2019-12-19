طائرات “الضامن” الروسي تواصل قصف ريف إدلب..و5 شهداء مدنيين حصيلة التصعيد الجوي على منطقة “خفض التصعيد” 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن، وأصيب 3 آخرين، نتيجة غارة من الطائرات الحربية الروسية على بلدة خان السبل بريف إدلب، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 5 وهم: رجل جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على قرية معرشمارين، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على معرة النعمان ورجل آخر في مدينة معرة النعمان جراء قصف طائرات النظام الحربية على المدينة، بالإضافة لمواطن جراء قصف جوي روسي على قرية دير الشرقي، ومواطن جراء قصف جوي روسي على بلدة خان السبل. على صعيد متصل جددت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على ريف إدلب مستهدفة كل من معرشورين وجرجناز وخان السبل. وبذلك يرتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات روسية على ريف إدلب منذ الصباح إلى 31 غارة، استهدفت مناطق في الحراكي والدير شرقي وأطراف معرة النعمان والهلبة وبابولين ومرديخ، والغدفة وخان السبل وتلمنس وجرجناز بريف إدلب. كما رصد “المرصد السوري” 42 عدد البراميل التي ألقتها المروحيات على كل من تلمنس والتح والرفة وقطرة والغدقة ومعرشمشة ومعرشورين ودير الغربي والتح وتل الشيح ومعرة النعمان وأطرافها، فيما قصفت طائرات النظام الحربية بـ 34 غارة استهدفت كل من تلمنس والغدقة وبابيلا وأطراف خان السبل وجرجناز معرة النعمان والغدقة ومحيط سراقب ومعرشورين وجسر الشغور والسكرية وبرنان والخربة بريف إدلب. كما وثّق “المرصد السوري” مقتل 5 عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية، جراء استهداف الطائرات الحربية الروسية مقر لهم في قرية معرشمارين بريف إدلب.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد من قتلوا منذُ اتفاق “بوتين-أردوغان” الأخير في 31 آب/أغسطس الفائت وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، يرتفع إلى 876 شخصا، وهم 257 مدنيا بينهم 72 طفلا و52 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 105 بينهم 35 طفلا و19 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و19 بينهم 3 مواطنات و6 أطفال استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و48 بينهم 6 أطفال و9 مواطنات استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما استشهد 71 شخصًا بينهم 19 مواطنة و20 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و14 مدنيا بينهم 5 أطفال ومواطنتان في قصف الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام بمدينة حلب وريفها وريف حماة، كما قتل في الفترة ذاتها 296 مقاتلا على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 192 من الجهاديين، بالإضافة لمقتل 323 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

وبذلك، يرتفع أيضاً عدد من قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 أبريل/نيسان الفائت، وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى4977 شخص، وهم: 1302 مدنيا، بينهم 332 طفل و238 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و”الضامن” الروسي، بالإضافة للقصف والاستهدافات البرية، وهم 331 بينهم 79 طفلا و62 مواطنة و9 من الدفاع المدني و6 من منظومة الإسعاف في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و107 بينهم 22 مواطنة و21 طفلا استشهدوا في البراميل المتفجرة من قبل الطائرات المروحية، و585 بينهم 160 طفلا و99 مواطنة و5 عناصر من فرق الإنقاذ استشهدوا في استهداف طائرات النظام الحربية. كما استشهد 185 شخصا، بينهم 39 مواطنة و41 طفلا في قصف بري نفذته قوات النظام، و94 مدنيا بينهم 31 طفلا و16 مواطنة في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة والرصيف والعزيزية وكرناز وجورين ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب وريفها الجنوبي، كما قتل في الفترة ذاتها 1961 مقاتل على الأقل جراء ضربات الروس والنظام الجوية والبرية وخلال اشتباكات معها، بينهم 1279 من الجهاديين، بالإضافة إلى مقتل 1714 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف وتفجيرات واشتباكات مع المجموعات الجهادية والفصائل.

كما وثَّق “المرصد السوري”، خلال الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2019 تاريخ اجتماع “روحاني – أردوغان – بوتين” وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول، استشهاد ومصرع ومقتل 5503 شخصًا في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم: 1585 مدنيا بينهم 413 طفلا و302 مواطنة، قضوا في القصف الجوي الروسي والقصف الصاروخي من قبل قوات النظام والفصائل، ومن ضمن حصيلة المدنيين، و120 بينهم 34 طفلا و20 مواطنة استشهدوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام، و2047 مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1311 مقاتلاً من “الجهاديين”، و1871 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ووثق “المرصد” كذلك، منذ بدء الاتفاق الروسي – التركي، استشهاد ومصرع ومقتل 5737 شخصاً في مناطق الهدنة الروسية – التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – أردوغان وثقهم المرصد السوري، وهم: 1668 بينهم 442 طفلًا و316 مواطنة عدد الشهداء في القصف من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهدافات نارية وقصف من الطائرات الحربية، ومن ضمنهم 121 شخصاً، بينهم 34 طفلا و21 مواطنة استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف أطلقتها الفصائل، و2114 مقاتل قضوا وقتلوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق بوتين – أردوغان، من ضمنهم 1415 مقاتلاً من الجهاديين، و1955 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.