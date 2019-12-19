ربطة خبز واحدة كل ماتقدمه المنظمات الإنسانية في “مخيم الوادي” شمال سلقين..وأكثر من 3000 نازح يعيشون اوضاعاً قاسية

يعد “مخيم الوادي” واحداً من بين عشرات المخيمات التي تأوي نازحين هربوا من جحيم القصف العنيف الذي طال العديد من القرى والبلدات ضمن منطقة “خفض التصعيد”، يقع المخيم شمال بلدة سلقين في ريف إدلب الشمالي، بالقرب من الحدود مع لواء اسكندرون، يعاني سكان المخيم من تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والخدمية، ووقفاً لمعلومات “المرصد السوري” فإن المخيم يقطن فيه قرابة 800 عائلة، في حين تمت إقامته في تاريخ 15/10/2018، بجهود فردية من قبل النازحين من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي والغربي، وكانت أعداد العائلات فيه لا تتجاوز 500 عائلة، ثم توجهت 300 عائلة لتنضم إلى المخيم خلال فترة التصعيد الأخيرة على منطقة “خفض التصعيد”. وذكرت مصادر لـ”المرصد السوري” أن مخيم الوادي يعتبر من بين أكثر المخيمات الواقعة في شمال بلدة سلقين تهميشاً، فقد تعرض المخيم خلال الأيام القليلة الماضية للغرق بشكل شبه كامل نتيجة الأمطار الغزيرة، التي تسببت بفيضانات وسيول ضمن المخيم ودخول المياه إلى الخيام، دون أن تقوم أي منظمة إنسانية بمد يد العون والمساعدة للسكان، ومنذ إنشاء المخيم لم تقم أي منظمة بتزويده بما يلزم من أجل استقرار العائلات فيه، باستثناء منظمة تقدم ربطة خبز واحدة لكل عائلة يومياً، ومنذ بدء هطول الأمطار انقطعت الطرقات التي تصل بالمخيم، وتوقفت المنظمة عن تقديم الخبز للعائلات المتضررة، كما رصد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أوضاع ماساوية يعاني منها النازحين في “مخيم الوادي”، فهو يعاني من اهتراء عدد كبير من الخيام وعدم تجهيز أرضيته التي أصبحت طينية بعد هطول الأمطار، كما يفتقر المخيم لوجود دورات مياه وصرف صحي جيد، وتعاني العائلات من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والتموينية ومياه الشرب، وعدم توفر المحروقات للتدفئة في ظل فصل الشتاء وبرده الشدي، سكان المخيم بشكل عام يعانون من الفقر الشديد وعدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الشخصية، ويلجأ الكثير منهم للعمل في ورشات قطاف الزيتون بأجر يومي 1000 ليرة سورية فقط، من أجل تأمين احتياجاتهم، وللحصول على التدفئة يلجأ سكان المخيم لجمع الخشب والبلاستيك من القمامة لتشغيلها وتدفئة الخيمة، إذ يعاني قاطنوه من الروائح الكريهة بسبب التدفئة على مواد ينتج عن احتراقها مواد سامة.

وناشد نازحون من “مخيم الوادي”، عبر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” جميع المنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية والجهات المعنية، بضرورة التوجه للمخيم ودعمه بما يلزمه من احتياجات ومد يد العون والمساعدة للعائلات النازحة.