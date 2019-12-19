العثور على جثة عنصر بالفرقة الرابعة مقتولا في منزله ضمن حي موالي في دمشق

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: عُثر يوم أمس الثلاثاء، على جثة عنصر بالفرقة الرابعة مقتولاً بـ طعنات أداة حادة، وذلك في منزله الكائن بحي المزة 86، وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أنه سبق وتعرض للقتل مرات عدة ، كان آخرها تفخيخ دراجته النارية، يذكر أن العنصر من مدينة السلمية ويسكن في حي المزة 86 ، كما يعد من الأحياء الموالية للنظام وغالبية سكانها من الضباط والعسكريين.

ونشر “المرصد السوري” في 16 ديسمبر/ كانون الأول أنه سُمع دوي انفجار عنيف في منطقة نهر عيشة بمحيط العاصمة دمشق، ووفقاً لمصاد “المرصد السوري” أن الانفجار استهدف سيارة قيادي في الدفاع الوطني ومندوب فرع المنطقة الجنوبية، ما أدى إلى مقتله، يذكر أن المنطقة يتواجد فيها عناصر ميليشيات أجنبية تابعة لإيران.

وأفادت مصادر أهلية بأن مجهولين هاجموا حاجزاً لقوات النظام، في 11 ديسمبر/ كانون الأول، على أطراف مدينة دوما بريف العاصمة دمشق. ووقفاً لمصادر “المرصد السوري”، سمعت أصوات رشاشات خفيفة بالقرب من حاجز “البرج الطبي” التابع لفرع أمن الدولة، فيما رصد “المرصد السوري” استنفاراً امنياً لقوات النظام في المنطقة عقب تلك الحادثة، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه منذ تهجير أهالي ريف دمشق المعارضين إلى الشمال السوري.

ورصد المرصد السوري” في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أنه هز انفجار عنيف قبل الأمس بلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، وبحسب مصادر “المرصد السوري” فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت عند مدخل بلدة زاكية الرئيسي أثناء مرور أحد أبرز مخبري النظام في المنطقة، والمتهم بتسليم عدد كبير من الشبان ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف “فصائل المعارضة لأفرع النظام الأمنية عقب خروج الفصائل من المنطقة نحو الشمال السوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع أي خسائر بشرية، في حين تشهد البلدة تشديد أمني كبير من قبل حواجز النظام المنتشرة داخل البلدة وعند مداخلها من خلال التفتيش الدقيق على جميع المارة.