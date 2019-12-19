المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 20 سوريا من بينهم أطفال ونساء في غارات جوية على محافظة إدلب

قالت مجموعة حقوقية إن 20 شخصا في سوريا من بينهم نساء وأطفال قتلوا في غارات جوية نفذتها القوات الحكومية على قوات المعارضة.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إن قوات الرئيس بشار الأسد والجيش الروسي شنوا هجمات ضارية على بلدات وقرى في محافظة إدلب يوم الثلاثاء.

ويقول المرصد إن ما يطلق عليها “البراميل المتفجرة” استخدمت في الهجمات.

والبراميل المتفجرة هي أوعية أسطوانية تملأ بكميات كبيرة من المتفجرات والقطع المعدنية. وتدين الأمم المتحدة استخدام مثل هذه الأسلحة، لأنها قد توقع أضرارا عشوائية على مساحات كبيرة.

المصدر:هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK