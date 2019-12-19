المرصد السوري لحقوق الانسان: “داعش” يهاجم جيش النظام في دير الزور ويحرز تقدما ميدانيا

19 ديسمبر,2019
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المرصد السوري لحقوق الانسان: “داعش” يهاجم جيش النظام في دير الزور ويحرز تقدما ميدانيا
المرصد السوري لحقوق الانسان: “داعش” يهاجم جيش النظام في دير الزور ويحرز تقدما ميدانيا

 ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” نفذوا ليل أمس، هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في بادية دير الزور، وحققوا تقدما ميدانيا.

ولفت المرصد، إلى أن عناصر التنظيم هاجموا المواقع في بادية الشولا بجنوبي مدينة دير الزور، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع قصف متبادل، مشيرا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على مناطق واسعة هناك.

وكان المرصد السوري (مقره بلندن) أفاد في نوفمبر الفائت بازدياد نشاط خلايا “الدولة الاسلامية” في دير الزور.

في غضون ذلك، قال مراسل “روسيا اليوم” في سوريا، في وقت سابق، إن وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية توجهت إلى مناطق حقول النفط بمحافظة دير الزور، حيث تقوم بدوريات كجزء من استراتيجية واشنطن للبقاء في سوريا.

المصدر:رأي اليوم

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