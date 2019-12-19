تحجمياً لدور قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا.. روسيا تستقطب المئات من أبناء العشائر العربية لتشكيل هيكل عسكري جديد في مثلث القامشلي-رأس العين- تل تمر

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدد من المصادر الموثوقة، أن روسيا تواصل العمل على تشكيل هيكل عسكري جديد موالي لها في منطقة شمال شرق سوريا، حيث بدأت خلال الأيام الفائتة باستقطاب أبناء العشائر العربية ضمن مثلث القامشلي – رأس العين – تل تمر، واستطاعت أن تجمع المئات منهم حتى الآن، حيث سيكونون كقوات رديفة لقوات النظام، بعد مساعي النظام السابقة لجعل قوات سوريا الديمقراطية كقوات رديفة لها، إلا أن رفض الأخيرة لذلك، جعل روسيا تتجه لخطة بديلة في محاولة منها أيضاً لتحجيم دور قسد في المنطقة هناك، وكانت روسيا قد شكلت سابقاً قبل أكثر من 3 سنوات، ما يعرف بـ “الفيلق الخامس” المنتشر في عموم الأراضي السوريا ولا سيما في الجنوب السوري، والذي يرتبط بقاعدة حميميم بشكل مباشر.