شهداء وجرحى في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق سوريا

19 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة

هز انفجار عنيف بلدة تل حلف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) شمال الحسكة والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت بعد ظهر اليوم الخميس في البلدة، ما أسفر عن خسائر بشرية، حيث قضى واستشهد شخصين اثنين بالإضافة لإصابة عدة أشخاص بجراح متفاوتة، ويأتي هذا الانفجار في ظل التفجيرات المتواصلة التي تشهدها مناطق سيطرة الفصائل والقوات التركية شمال شرق سوريا، حيث نشر المرصد السوري يوم أمس الأربعاء، تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها على خلفية الانفجارات التي ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سورية خلال اليوم الأربعاء، حيث ارتفع إلى 4 بينهم طفلين اثنين ومواطنة تعداد الشهداء الذين قضوا جراء انفجار لغم عند بوابة تل أبيض الحدودية شمال مدينة الرقة، بينما ارتفع إلى 5 تعداد الذين استشهدوا وقضوا جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة المبروكة في ريف مدينة رأس العين شمال مدينة الحسكة، ولا يزال عدد الذين استشهدوا مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 10 جرحى بعضهم في حالات خطرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

19 ديسمبر,2019

الفلتان الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بهجوم مسلحين على مركز أمني ومحاولة إغتيال قيادي في أحرار الشام

19 ديسمبر,2019

تزامناً مع الإشتباكات العنيفة جنوب شرق إدلب..قوات النظام تواصل قصف مدينة معرة النعمان وريفها

19 ديسمبر,2019

أكثر من 12 شهيداً وجريحاً بقصف صاروخي نفذته قوات النظام على معرة النعمان جنوب إدلب

19 ديسمبر,2019

مقتل قيادي في “الفرقة الساحلية” متأثرا بجراحه قبل أسبوعين..في ظل تصاعد الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام” 