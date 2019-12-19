شهداء وجرحى في انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال شرق سوريا

هز انفجار عنيف بلدة تل حلف الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) شمال الحسكة والخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت بعد ظهر اليوم الخميس في البلدة، ما أسفر عن خسائر بشرية، حيث قضى واستشهد شخصين اثنين بالإضافة لإصابة عدة أشخاص بجراح متفاوتة، ويأتي هذا الانفجار في ظل التفجيرات المتواصلة التي تشهدها مناطق سيطرة الفصائل والقوات التركية شمال شرق سوريا، حيث نشر المرصد السوري يوم أمس الأربعاء، تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها على خلفية الانفجارات التي ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سورية خلال اليوم الأربعاء، حيث ارتفع إلى 4 بينهم طفلين اثنين ومواطنة تعداد الشهداء الذين قضوا جراء انفجار لغم عند بوابة تل أبيض الحدودية شمال مدينة الرقة، بينما ارتفع إلى 5 تعداد الذين استشهدوا وقضوا جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة المبروكة في ريف مدينة رأس العين شمال مدينة الحسكة، ولا يزال عدد الذين استشهدوا مرشح للارتفاع لوجود ما لا يقل عن 10 جرحى بعضهم في حالات خطرة.