الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام بريفي حماة وإدلب والاشتباكات العنيفة تتواصل على محور كبانة في جبل الأكراد

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بين مجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محاولة تقدم جديد ينفذها الأخير، تترافق مع قصف جوي وصاروخي، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، على صعيد متصل سقطت قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على قريتي الرصيف والعزيزية الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الغربي، كذلك استهدفت فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” بالصواريخ مواقع لقوات النظام في كراتين الصغيرة وكراتين الكبيرة بريف إدلب الشرقي، ما أدى لخسائر بشرية، أيضاً يستمر القصف الجوي من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية وطائرات “الضامن” الروسي على مناطق متفرقة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.