المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 23 مدنيا شمال غرب سوريا بغارات لقوات الاسد

أسفرت غارات جوية ونيران المدفعية التي شنتها الحكومة السورية يوم الثلاثاء عن مقتل 23 مدنياً في آخر معقل رئيسي للمعارضة في شمال غرب سوريا ، وفقاً لجماعة ناشطة مقرها المملكة المتحدة.

من المفترض أن تكون منطقة إدلب التي يسيطر عليها المتشددون محمية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ شهور لمنع هجوم حكومي واسع النطاق ، لكن القصف المميت استمر.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حوالي 30 شخصًا أصيبوا بجروح شاملة ، بعضهم في حالة خطيرة.

وقال المرصد إن نيران المدفعية قتلت سبعة مدنيين من نفس العائلة في قرية تالماناس ، مضيفًا أن زوجة وثلاثة أطفال من أعضاء منظمة إنقاذ ذوي الخوذ البيض قتلوا في قرية باداما.

على حسابها على تويتر ، نشرت الخوذات البيضاء – وهي مجموعة تستجيب للتفجيرات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تتهمها حكومة الرئيس بشار الأسد بمساعدة الجماعات المتشددة – شريط فيديو لمتطوع يسحب جثث أسرته التي تبدو بلا حياة. من تحت أنقاض مبنى.

في قرية معصران ، قتلت الغارات الجوية ستة مدنيين آخرين.

أفاد مصور لوكالة فرانس برس أنه شاهد بركة من الدماء والملابس تتناثر على الرصيف بواسطة متجر تحطمت نافذته.

قال أحد سكان المدينة: “هذا هو النظام بالنسبة لك” ، حيث ساعد أحد أصحاب المتاجر في التقاط بعض الملابس وقال المرصد إن القصف الموالي للحكومة أدى إلى مقتل أربعة مدنيين آخرين في أجزاء أخرى من المعقل.

إن منطقة إدلب ، التي تضم حوالي ثلاثة ملايين شخص ، بمن فيهم العديد من النازحين بسبب الحرب الأهلية في سوريا ، يسيطر عليها حياة التحرير الشام ، المنتسب السابق لتنظيم القاعدة.

تعهدت دمشق مرارًا وتكرارًا باستعادة السيطرة على المنطقة.

شنت القوات الموالية للحكومة هجومًا عنيفًا على المنطقة في أبريل ، مما أسفر عن مقتل حوالي 1000 مدني وتشريد أكثر من 400،000 شخص من منازلهم.

أعلنت موسكو وقف إطلاق النار في أواخر أغسطس ، لكن المرصد يقول إن القصف الفتاك والمناوشات استمرت وتقول إن أكثر من 250 مدنيا قتلوا في المنطقة منذ الصفقة.

قتلت حرب سوريا مئات الآلاف من الأشخاص ونزحت الملايين من ديارهم منذ بداية عام 2011 بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

المصدر:مغرب انترناشيونال