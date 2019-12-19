المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 3 شبان في عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية في ديرالزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بطائرات “التحالف الدولي”، منزلاً في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث اعتقلت ثلاثة شبان من عائلة نازحة، وذلك في فجر اليوم.

وفي سياق متصل قال المرصد أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مجهولين يعتقد أنهم خلايا لتنظيم داعش الإرهابي من جهة، وعناصر قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على حاجز الري ببلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

المصدر:هانزا نيوز