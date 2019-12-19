المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 3 شبان في عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية في ديرالزور

19 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 3 شبان في عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية في ديرالزور
المرصد السوري لحقوق الانسان:اعتقال 3 شبان في عملية مداهمة لقوات سوريا الديمقراطية في ديرالزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بطائرات “التحالف الدولي”، منزلاً في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، حيث اعتقلت ثلاثة شبان من عائلة نازحة، وذلك في فجر اليوم.

وفي سياق متصل قال المرصد أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مجهولين يعتقد أنهم خلايا لتنظيم داعش الإرهابي من جهة، وعناصر قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على حاجز الري ببلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

المصدر:هانزا نيوز

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

المرصد السوري لحقوق الانسان:سقوط 33 مدنياً في إدلب خلال ثلاثة أيام
19 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:سقوط 33 مدنياً في إدلب خلال ثلاثة أيام

المرصد السوري لحقوق الانسان: انفجار سيارة مفخّخة في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا... 5 قتلى (صورة ارشيفية )
19 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان: انفجار سيارة مفخّخة في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا… 5 قتلى

المرصد السوري لحقوق الانسان:تصعيد روسي – سوري خطير يستهدف المشافي ويقتل 22 مدنياً بينهم عائلة كاملة في ريف إدلب
19 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان:تصعيد روسي – سوري خطير يستهدف المشافي ويقتل 22 مدنياً بينهم عائلة كاملة في ريف إدلب

المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل 20 سوريا من بينهم أطفال ونساء في غارات جوية على محافظة إدلب
19 ديسمبر,2019

المرصد السوري لحقوق الانسان: استشهاد 33 مدنيا خلال 72 ساعة في إدلب