المرصد السوري لحقوق الانسان: استشهاد 33 مدنيا خلال 72 ساعة في إدلب

ثلاثة وثلاثون شهيدا مدنيا على الأقل خلال 72 ساعة هي حصيلة ارتفاع وتيرة التصعيد التي تشهدها المنطقة العازلة شمال غربي سوريا، حصيلة لاتزال مرشحة للارتفاع جراء وجود جرحى بحالات خطيرة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن خمسة اشخاص على الأقل استشهدوا فجر الخميس جراء القاء طائرات النظام السوري براميل متفجرة على الريف الشرقي لمعرة النعمان في إدلب.

الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام نفذت غارات مكثفة على معرة النعمان ومعرشمارين وبلدة خان العسل وأطراف بلدة جرجناز شرقي إدلب.

واستهدف الطيران الحربي يوم أمس، سوقاً شعبية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، ما أدى إلى سقوط أكثر من عشرين شهيدا وجرح العشرات.

وتعرضت قريتي الهلبة وبابولين بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي لغارات روسية، فيما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على قرية الرفة بريف معرة النعمان.

مع عودة وتيرة التصعيد إلى الارتفاع في المنطقة العازلة شمال غربي سوريا مجددا، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية من المدنيين منذ أواخر شهر آب أغسطس الماضي، إلى نحو 260 شهيداً مدنياً، بينهم أكثر من سبعين طفلاً وخمسين امرأة، بالإضافة إلى مئآت الجرحى.

المصدر:قناة اليوم