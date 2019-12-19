المرصد السوري لحقوق الانسان:تصعيد روسي – سوري خطير يستهدف المشافي ويقتل 22 مدنياً بينهم عائلة كاملة في ريف إدلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، “32 شهيدًا وجريحًا وأكثر من 60 ضربة جوية استهدفت ريف معرة النعمان الشرقي” منذ صباح أمس الثلاثاء، وذلك وسط تحليق متواصل لطائرات النظامين السوري والروسي بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة استهدفت أرياف المنطقة.

وقال القيادي في المعارضة السورية ناجي مصطفى ان قوات النظام السوري لم تنته من تعزيز مواقعها، “حيث قامت هذه العصابات ومعها الميليشيات الروسية والإيرانية باكثر من عملية عسكرية حاولت خلالها التقدم على محور الكبينة، ومحاور أخرى في ريف إدلب، مدعومة باسناد روسي على جبهات إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية، وأهمها محاور المشيرفة وكتيبة المهجورة ومحور ام جلال، وبعد فشلها المتكرر استقدمت المزيد من الحشود.



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المصدر:مركز الشرق العربي للدراسات