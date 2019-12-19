مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا

19 ديسمبر,2019
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مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا
مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا

قتل اليوم الخميس 5 مدنيين وأصيب 11 آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي والفصائل الموالية له، غرب مدينة رأس العين بالحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت وكالة “سانا” نقلا عن مصادر أهلية، أن سيارة مفخخة انفجرت ظهر اليوم الخميس، بجانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين ما تسبب بمقتل 5 مدنيين وإصابة 11 آخرين إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات في صفوف المدنيين، كان آخرها أمس حيث قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة في بلدة مبروكة بريف المدينة.

المصدر:روسيا اليوم

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