26 قضوا أمس بينهم 4 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و22 استشهدوا وقتلوا وقضوا في ظروف مختلفة بعدة مناطق سورية. ارتفع إلى 17 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأربعاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 5 مواطنين، وهم رجل جراء إلقاء مروحيات النظام براميل متفجرة على قرية معرشمارين، ومواطن جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على معرة النعمان ورجل آخر في مدينة معرة النعمان جراء قصف طائرات النظام الحربية على المدينة، بالإضافة لمواطن جراء قصف جوي روسي على قرية دير الشرقي، ومواطن جراء قصف جوي روسي على بلدة خان السبل

وفي محافظة الحسكة استشهد 5 مواطنين جراء انفجار سيارة مفخخة ببلدة المبروكة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في ريف مدينة رأس العين شمال مدينة الحسكة.

وفي محافظة الرقة استشهد 4 مواطنين بينهم طفلين اثنين ومواطنة جراء انفجار لغم أرضي عند بوابة تل أبيض الحدودية مع تركيا شمال الرقة.

وفي محافظة درعا استشهد مدني بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة إنخل شمال مدينة درعا

بينما قتل 5 عناصر من حركة أحرار الشام الإسلامية، جراء استهداف الطائرات الحربية الروسية مقر لهم في قرية معرشورين بريف إدلب.

كما قتل شاب وفتاة بعد أن فجر الشاب قنبلة داخل المنزل في مدينة السويداء، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” أن الشاب تقدم لخطبتها مرات عدة، قوبلت برفض الأهل.

في حين عُثر على جثة عنصر بالفرقة الرابعة مقتولاً بـ طعنات أداة حادة، وذلك في منزله الكائن بحي المزة 86، وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري” أنه سبق وتعرض للقتل مرات عدة ، كان آخرها تفخيخ دراجته النارية، يذكر أن العنصر من مدينة السلمية ويسكن في حي المزة 86 ، كما يعد من الأحياء الموالية للنظام وغالبية سكانها من الضباط والعسكريين.

كذلك قتل 3 عناصر من الدفاع الوطني جراء هجوم عنيف نفذه تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع قوات النظام والمليشيات الموالية لها في بادية الشولا جنوب مدينة دير الزور