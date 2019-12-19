مسلحون مجهولون يغتالون عامل في مجلس المدني بريف دير الزور.. في ظل تصاعد الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “قسد”

19 ديسمبر,2019
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أطلق مجهولون النار على مواطن، اليوم وذلك في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، اليوم، ماتسبب بمقتله، وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن المغدور يعمل في المجلس المدني في مدينة هجين شرق دير الزور. ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات هي حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 406 شخص، حيث رصد “المرصد السوري” اغتيال هذه الخلايا لـ127 مدنيا، من بينهم 6 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 273 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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