“عدسة المرصد السوري” ترصد القاعدة الروسية وتضم نحو 100 عنصر وضابط من الشرطة الروسية تم إنشاؤها في “محطة الأبقار” سابقاً عند المدخل الشمالي لبلدة تل تمر وتعد نقطة مراقبة وتنسيق