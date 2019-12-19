“عدسة المرصد السوري” ترصد القاعدة الروسية وتضم نحو 100 عنصر وضابط من الشرطة الروسية تم إنشاؤها في “محطة الأبقار” سابقاً عند المدخل الشمالي لبلدة تل تمر وتعد نقطة مراقبة وتنسيق
"عدسة المرصد السوري" ترصد القاعدة الروسية عند المدخل الشمالي لبلدة تل تمر وتعد نقطة مراقبة وتنسيق
"عدسة المرصد السوري" ترصد القاعدة الروسية وتضم نحو 100 عنصر وضابط من الشرطة الروسية تم إنشاؤها في "محطة الأبقار" سابقاً عند المدخل الشمالي لبلدة تل تمر وتعد نقطة مراقبة وتنسيق
Posted by المرصد السوري on Thursday, December 19, 2019