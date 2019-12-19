مقتل قيادي في “الفرقة الساحلية” متأثرا بجراحه قبل أسبوعين..في ظل تصاعد الفلتان الأمني في مناطق نفوذ “تحرير الشام” 

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: توفي اليوم قيادي في الفرقة الساحلية متاثراً بإصابته التي أصيب بها قبل نحو أسبوعين. ورصد المرصد السوري في 6 ديسمبر/ كانون الأول، إصابة قيادي بـ”الفرقة الأولى الساحلية” إصابة بالغة، واستشهدت زوجته جراء إطلاق نار استهدفهما، في ريف جسر الشغور. وأفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاههما، وسرقوا سيارته. يذكر أن “الفرقة الأولى الساحلية” إحدى الفصائل المقاتلة والعاملة في قطاع ريف اللاذقية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018، تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 613، هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 170 مدنيا بينهم 21 طفلاً و 16 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و375 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و 66 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. وكذلك تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.