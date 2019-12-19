بوغدانوف يبحث مع قدري جميل نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم مع المتحدث باسم “جبهة التغيير والتحرير” السورية المعارضة قدري جميل، نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: “تم خلال اللقاء، بحث نتائج جلسات اللجنة الدستورية التي جرت في جنيف وآفاق عملها اللاحق، في ضوء قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وبنود قرار مجلس الأمن رقم 2254”.