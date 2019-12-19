بوغدانوف يبحث مع قدري جميل نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

19 ديسمبر,2019
أقل من دقيقة
بوغدانوف يبحث مع قدري جميل نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
بوغدانوف يبحث مع قدري جميل نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو اليوم مع المتحدث باسم “جبهة التغيير والتحرير” السورية المعارضة قدري جميل، نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: “تم خلال اللقاء، بحث نتائج جلسات اللجنة الدستورية التي جرت في جنيف وآفاق عملها اللاحق، في ضوء قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وبنود قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 30 أكتوبر، حيث تضم 150 عضوا، بواقع 50 عضوا عن كل جهة مشاركة هي الحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني.

ويتمثل هدف اللجنة بإعداد إصلاح دستوري في سوريا يضمن إجراء الانتخابات، والشروع في عملية التسوية السياسية في سوريا.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.

المصدر:روسيا اليوم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

هل تسعى روسيا لدمج قسد في جيش النظام السوري؟
19 ديسمبر,2019

هل تسعى روسيا لدمج قسد في جيش النظام السوري؟

صور قيصر المروعة.. "رجل الظل" يتحدث
19 ديسمبر,2019

صور قيصر المروعة.. “رجل الظل” يتحدث

مساعدات سوريا في خطر.. فيتو روسي "يهددها"
19 ديسمبر,2019

مساعدات سوريا في خطر.. فيتو روسي “يهددها”

مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا
19 ديسمبر,2019

مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا