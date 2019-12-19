المرصد السوري لحقوق الانسان:سقوط 33 مدنياً في إدلب خلال ثلاثة أيام

قضى 33 مدنياً في إدلب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جراء التصعيد العسكري للقوات الروسية والسورية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد السوري، أن حصيلة الضحايا تتضمن سبعة أطفال وثماني نساء، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان قضوا جراء القصف الجوي الروسي.

كما وثق المرصد إصابة أكثر من 65 شخصاً آخرين، حالات بعضهم خطيرة.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القوات الحكومية نفذت أكثر من 97 غارة جوية خلال الأيام الثلاثة الماضية على إدلب، إضافة إلى إطلاق أكثر من 800 قذيفة وصاروخ.

وذكر المرصد أن أكثر من 60 ألف مدني نزحوا، منذ بداية كانون الأول / ديسمبر الجاري، من ريف معرة النعمان وجبل الزاوية وريف إدلب الشرقي.

وترافقت عمليات النزوح مع استمرار القوات الحكومية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وفقاً للمرصد.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد قال في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، خلال زيارته الأولى إلى إدلب منذ 2011، إن معركة إدلب هي “الأساس لحسم الحرب في سوريا.”

يشار إلى أن إدلب تأوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من مساحتها.

المصدر:ارتا اف ام