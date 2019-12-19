الفلتان الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بهجوم مسلحين على مركز أمني ومحاولة إغتيال قيادي في أحرار الشام

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أفادت مصادر لـ”المرصد السوري” ان مجموعة مسلحين، أطلقوا النار على محيط مركز الشرطة العسكرية، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على صعيد متصل سُمع دوي انفجارات عدة، في منطقة سوسيان نتيجة انفجار عبوة ناسفة وقنابل رماها مجهولون، نحو سيارة قيادي في “أحرار الشام”، على طريق سوسيان حزوان، بريف حلب الشمالي.

وفككت فرق الهندسة المختصة التابعة للفصائل الموالية لتركيا، في 10 ديسمبر/كانون الأول، عبوة ناسفة في سيارة القيادي في الفيلق الثالث التابع لتلك الفصائل، في مدينة جرابلس بريف حلب. ورصد “المرصد السوري”، في 7 ديسمبر/ كانون الأول، أنه جرى العثور على جثة مواطنة قتلت من قبل مسلحين بعد أن اختطفوها مطلع الشهر الجاري في مدينة إعزاز شمال حلب، وهي من أبناء قرية “دير صوان” التابعة لناحية شيراوا. ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري”، تم العثور على جثمانها وهي مقتولة بعدة طلقات نارية في قرية “قسطل جندو” بناحية شران شرق مدينة عفرين، دون معرفة دوافع وأسباب الجريمة حتى اللحظة.