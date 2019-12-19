المرصد السوري لحقوق الانسان:خمسة قتلى في انفجار سيارة مفخخة في شمال سوريا

19 ديسمبر,2019
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قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال الخميس في انفجار سيارة مفخخة في منطقة خاضعة لسيطرة تركيا في شمال شرق سوريا، بحسب ما أعلنت السلطات التركية التي نسبت الهجوم لمسلحين أكراد سوريين.

وقع الانفجار في قرية تل حلف غرب مدينة راس العين، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية التي اتهمت “وحدات حماية الشعب” الكردية بالمسؤولية عن الهجوم.

وأكد البيان أن “خمسة مدنيين أبرياء ضمنهم ثلاثة أطفال، قتلوا”.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار خلف “قتيلين والعديد من الجرحى”.

ومنذ التدخل العسكري التركي في تشرين الأول/أكتوبر في شمال شرق سوريا، تسيطر على راس العين مجموعات مسلحة تدعمها أنقرة.

وتعتبر أنقرة “وحدات حماية الشعب” الكردية السورية، مجموعة “إرهابية” أنها مدعومة من الغرب في قتالها ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوغلت تركيا إثر هجوم تشرين الأول/أكتوبر في منطقة سورية بطول 120 كلم وعمق 30 كلم تربط تل أبيض وراس العين.

وأوقفت السلطات التركية هجومها بعد اتفاقين مع واشنطن وموسكو ينص على انسحاب “وحدات حماية الشعب” من معظم المواقع الحدودية مع تركيا.

وترغب أنقرة في إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا بغرض ترحيل قسم من نحو 3,6 ملايين لاجىء سوري لديها، إلى بلادهم.

المصدر:euro news

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