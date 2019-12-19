المرصد السوري لحقوق الانسان:خمسة قتلى في انفجار في شمال سوريا

قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال الخميس في انفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف غرب مدينة راس العين في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة تركيا.

واتهمت وزارة الدفاع التركية، في بيان أصدرته الخميس 19 ديسمبر (كانون الأول)، “وحدات حماية الشعب” الكردية بالمسؤولية عن الهجوم.

أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فأعلن أن الانفجار خلف “قتيلين والعديد من الجرحى”.

ومنذ التدخل العسكري التركي في أكتوبر (تشرين الأول) في شمال شرق سوريا، تسيطر على رأس العين مجموعات مسلحة تدعمها انقرة.

المصدر:اندبندنت عربية