في ظل الفلتان الأمني بمحافظة درعا..مجهولون يفجرون سيارة مدنية بعبوة ناسفة في مدينة جاسم

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::سُمع دوي انفجار تبعه إطلاق نار في الحي الشمالي من مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، نتيجة عبوة ناسفة وضعت في سيارة مواطن، ماتسبب بوقوع أضرار مادية، وافادت مصادر لـ”المرصد السوري” أن السيارة التي فُجرت، تعود لشخص لديه حفيد مختطف منذ أيام. وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 211، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 145، وهم: 24 مدنيين بينهم 3 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 71 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و27 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.