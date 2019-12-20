نحو 230 شخص استشهدوا وأصيبوا جراء 19 انفجار ضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بمنطقة شمال شرق سوريا خلال 52 يوم

في الوقت الذي تنشغل فيه الفصائل الموالية لأنقرة بسرقة ونهب ممتلكات المواطنين وممارسات جميع أنواع الانتهاكات في منطقة شمال شرق سوريا، لا يزال الفلتان الأمني يتسيد المشهد هناك عبر تفجيرات متواصلة دون أن تحرك تركيا أو الفصائل الموالية لها ساكن، بل على النقيض من ذلك وردت معلومات للمرصد السوري عن تورط بعض الفصائل بالتفجيرات عبر تسهيل دخولها أو افتعالها في بعض الأحيان، حيث رصد المرصد السوري خلال 8 انفجارات ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي الرقة والحسكة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ تسببت الانفجارات بمقتل واستشهاد مقاتل من الفصائل و16 مدني بينهم 5 أطفال ومواطنة، بالإضافة لإصابة 34 شخص بجراح متفاوتة.

كذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 19 انفجار ضرب ريفي الرقة والحسكة بالقرب من الحدود السورية – التركية خلال الفترة الممتدة من أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، وحتى أمس الخميس الـ 19 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، وانحصرت التفجيرات في مناطق محدودة هي مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وقريتي عين عروس وحمام التركمان بريف الرقة الشمالي، ومدينة رأس العين وبلدتي مبروكة وتل حلف بريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

كما أن 14 من تلك التفجيرات كانت عبر سيارات مفخخة و4 عبر دراجات نارية مفخخة وتفجير جرى عبر عبوة/لغم، ما تسبب بسقوط خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين والعسكريين من الفصائل الموالية لأنقرة، حيث وثق المرصد السوري استشهاد ومقتل 67 شخص على الأقل هم 36 مدني بينهم 10 أطفال، و31 مقاتل من فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا، كما أصيب ما لا يقل عن 162 شخص من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة والبعض الآخر أصيبوا بإعاقات دائمة.